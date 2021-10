Internauci po lekturze Pudelka zarzucają Katarzynie Cichopek SZTUCZNOŚĆ: "Super tak UDAWAĆ RADOŚĆ"

Petro 20 min. temu zgłoś do moderacji 22 0 Odpowiedz

A ja powiem, że mialem okazje poznac kilkukrotnie przy pracy Kaśkę i to jest naprawde miła, kulturalna kobieta, ktora umie pogadac dluzej niz 5 min bez sztuczności, patrzenia w telefon, poprawiania wlosow czy wywyższania sie nad innymi. Serio to bardzo normalna laska. Po prostu poszła za niszą, trudno, ale jak prawie wszystkie. Pomyślcie sobie sami, gdyby wrzucic do jednego worka wszystkie TVP TVN I POLSATOWSKIE celebrytki to one robia to samo! Oprocz Wellmanowej czy tam innych. W porownaniu do Kaczorowskiej to Kaska naprawde daje rade jako człowiek. Nie, komentarz nie jest kupiony ale stwierdzilem ostatnio, ze Pudel znowu zaczyna mocno odbiegać od standardów i trzeba mowic to co sie mysli jesli cos jest przesada i nakrecaniem na inna osobe. Pozdro