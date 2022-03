Internauci pod zdjęciem 26-letniej córki Eminema doszukują się podobieństwa do rapera : "Wyglądasz jak swój TATUŚ W PERUCE" (FOTO)

Kobieta 21 min. temu zgłoś do moderacji 14 9 Odpowiedz

Komentarze ciągle są usuwane. Dlaczego nie piszecie o tym, że Morawiecki i Kaczyński wykorzystują krzywdę Ukrainy dla własnej chwały i reklamy? Komentarze usuwane/blokowane - zero wolności - niewolnicy mają wierzyć w to, co jest napisane i tyle, zero prawdy, propaganda taka sama jak w Rosji. Tak na prawdę to wy robicie dokładnie to samo co w Rosji! Wstyd! Ale komentujący są mądrzejsi i nie nabiorą się!!!