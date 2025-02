Internauci WŚCIEKLI, bo Beyonce dostała Grammy za album roku: "Jay-Z się żali, a rok później ona wygrywa"

Illuminaci robią co do nich należy. Jeszcze 5 lat temu się z tego śmiałam ale po zapoznaniu się bardziej z tematem to racja. Kariera,taka prawdziwa jest dla "wybranych" oni wiedzą co w zamian muszą robić. Ten z rogami się cieszy..gorzej jak za wcześnie ich wezmie do siebie.