Internauci wyśmiewają DŁUGIE STOPY Khloe Kardashian. Celebrytka odpowiada: "Dzięki temu zdjęcie ma inny klimat" (FOTO)

Choć Khloe Kardashian nie dorównuje jeszcze popularnością Kim, celebrytka robi wszystko, co w jej mocy, by brukowce rozpisywały się na jej temat. Ostatnio 36-latka może liczyć na wzmożone zainteresowanie mediów swoją osobą dzięki plotkom o zaręczynach z Tristanem Thompsonem , który w przeszłości wielokrotnie ją zdradzał, również z najlepszą przyjaciółką jej najmłodszej siostry.

Nie da się ukryć, że na przestrzeni lat Kardashianka zaliczyła nie lada metamorfozę, dopasowując się do królujących na Instagramie standardów piękna. Oprócz licznych operacji, którym Khloe zdążyła się poddać, Amerykanka do perfekcji opanowała korzystanie z Photoshopa, przez co na zdjęciach prezentuje się niczym kosmitka.