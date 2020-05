Khloe Kardshian

Właściwie już na samym początku show Keeping Up With The Kardashians, który swoja premierę miał w 2007 roku, widzowie okrzyknęli najmłodszą Kardashiankę "najmniej atrakcyjną z sióstr". Znacznie odbiegająca wyglądem od reszty rodzeństwa Khloe dała się poznać szerszej publiczności jako nieco zakompleksiona imprezowiczka z wyjątkowo złym gustem do partnerów (żaden z jej chłopaków nie uznawał monogamii). W pewnym momencie rozżalona Amerykanka zapragnęła upodobnić się do "podrasowanych" sióstr, uzależniając się od siłowni i poddając się serii zabiegów upiększających. Od tamtej pora metamorfoza Khloe trwa w najlepsze.