Internauci znów NIE ROZPOZNAJĄ Małgorzaty Rozenek na nowym zdjęciu. "Myślałam, że to Agnieszka Włodarczyk"

Dhdjjdjd 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Zwykle ocenia się wygląd tylko kobiet, no ale Radzio był kiedyś naprawdę przystojny. Co poszło nie tak? Także naprawdę nie wiem po co Gonia się tak gimnastykuje, kiedy Radosław chyba średnio na to zwraca uwage