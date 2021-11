Internautka ciepło o kusej kreacji Małgorzaty Rozenek: "Widziałam kiedyś takie ZASŁONY w filharmonii" (FOTO)

Małgorzata Rozenek na co dzień z powodzeniem spełnia się jako celebrytka i influencerka. Kilka miesięcy temu Perfekcyjna ruszyła również na podbój świata biznesu, zakładając markę odzieżową, Mrs. Drama. Od tamtej pory Małgosia niestrudzenie promuje ubrania "własnego projektu" na Instagramie i ochoczo paraduje w nich po warszawskich ulicach.

W poniedziałek Małgorzata Rozenek z dumą ogłosiła instagramowym obserwatorom, że mogą już dorwać nową kolekcję Mrs. Drama. Celebrytka zdradziła, że w świeżutkim dropie marki pojawiły się m.in. "sensualne sukienki i piękne golfy", które przeniosą klientki w "krainę kobiecości". By dodatkowo zachęcić fanów do zakupu, Małgorzata pochwaliła się serią fotografii, na których pozuje w kusej sukience z marszczeniami.

Niestety nie wszystkim przypadła do gustu kreacja z najnowszej kolekcji. Jedna z "fanek" Rozenek w komentarzach porównała jej sukienkę do... zasłon z filharmonii.

Ta sukienka, muszę to napisać, niezbyt. Kiedyś takie zasłony w Filharmonii Lwowskiej widziałam. Bardzo szanuję Pani pracę i całego zespołu, ale nie jest to mega fajna sukienka. Stać Was na więcej - napisała.