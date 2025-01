Internautka do zamartwiającej się o los Polaków w USA Kingi Rusin: "Kiedy pani była w Chicago?". Jest odpowiedź

Brawo dla tej pani. Mieszkam w Chicago 20 lat i takiego strachu o zycie czy chocby wlasny portfel nigdy wczesniej nie bylo. Od kiedy demokraci zaczeli wpuszczac w ostatnich kilku latach wszystkich , to wczesniej nie bylo. Strach dzieci z domu wypuscic . Do tego dali im duze przywileje , dodatki pieniezne , kartki na jedzenie i ubezpieczenie. Wielu legalnych mieszkancow, ktorzy maja slaba sytuacje finansowa, nie ma szans na doplaty do czegokolwiek, nie liczac na darmowe ubezpieczenie. Jesli ktokolwiek ma ciut lepiej to od razu ma zabrane ubezpieczenie panstwowe i nie wazne ze mysi oplacic rachunki , miszkanie i juz nie ma kasy na nic wiecej. Nie dziwie sie ze ludzie wybrali Trumpa po raz dugi , podczas jego odtatniej prezydentury ta nizsza klasa poczula roznice w zyciu. Do dziela panie prezydencie! A pani Rusin ze swoja kasa niech sie nie wypowiada tylko dalej sobje lata po swiecie i udaje ekolozke!