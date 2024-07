Internautka na widok zdjęcia Ewel0ny: "PRZESTRASZYŁAM SIĘ". Celebrytka ruszyła z kontrą (FOTO)

Chinczyk 11 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

To jest zaburzony czlowiek. To tak samo jak anorektyczka. Powiesz jej, ze jest za szczupla, pokazesz zdjecia osob z normalna figura, a ona i tak bedzie twierdzila, ze jest za gruba. To jest dokladnie ta sama przypadkosc psychiczna. To siedzi w glowie.