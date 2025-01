Internautka pod nowymi fotkami Viki Gabor: "Ale po co te WĄSY dorysowane?". 17-latka już ją WYJAŚNIŁA

Pudel, przestańcie z tą nowomową. Nie przyciągniecie tym młodszych czytelników (mają do plotek zupełnie inne źródła), za to zniechęcicie wiernych, wieloletnich czytelników. Czytajcie komentarze, ludzie jasno dają znać, że poziom dziennikarstwa na tym portalu spadł – zróbcie coś z tym, jeśli chcecie się utrzymać. Nie upodabniajcie się do plotek z tiktoka, niech was wyróżnia lepszy poziom artykułów, umiejętne posługiwanie się słowem. Wystarczy już ogłupiających treści w internecie…