Internautka ROZWŚCIECZYŁA Joannę Opozdę, nazywając ją "MISS OBŁUDY". Tak odpowiedziała aktorka. Niezła riposta?

Prawde internautka napisała. Co to musi być za osoba, która ustala ze swoim partnerem, że jak ten się naćpa to zapłaci jej 10 koła i luz, gdzieś ma jego zdrowie itp, kasa i gra. Kazdy normalny by powiedzial, albo przestaniesz brać, martwie sie , albo sie rozstajemy.....Jeszcze do tego ojcu kase zawineła. Antek nie płać, już wzieła sama więcej niż powinna.