Internautka wytknęła Katarzynie Skrzyneckiej BRAK RUCHU. Aktorka odpiera zarzuty: "Nie mam czasu..."

Katarzyna Skrzynecka jak co roku wybrała się z ukochanym mężem i córką do Grecji. Aktorka podzieliła się zdjęciami z rajskiego urlopu ze swoimi obserwatorami na Instagramie. Wśród nich znalazła się użytkowniczka, która skierowała do niej mało uprzejme pytanie.