Irina Shayk wystrojona w pióra i koraliki prezentuje imponujące mięśnie brzucha na paradzie w Rio De Janeiro

Irina Shayk należy do grona najpopularniejszych modelek na świecie. 39-latka miała okazję przejść się po wybiegach czołowych projektantów i wziąć udział w sesjach zdjęciowych dla najważniejszych magazynów modowych. Shayk chętnie bywa również na salonach. Jakiś czas temu pojawiła się w Mediolanie na prezentacji nowej linii produktów marki D'Alba Piedmont. Tam olśniła zebranych w prześwitującej kreacji z łańcuszków.

Modelka zachwyca stylizacjami nie tylko na modowych eventach. Irina jest również ulubienicą paparazzi, którzy co chwilę fotografują ją, gdy ta przechadza się ulicami Nowego Jorku. Od czasu do czasu do sieci trafiają również jej fotki w towarzystwie córeczki, której doczekała się z Bradleyem Cooperem.