Irina Shayk zadrwiła ze słów Karla Lagerfelda?! Przyszła na afterparty po MET Gali w DRESACH (ZDJĘCIA)

A dajcie spokój... Prosili mnie na tę galę, ale nie poszłam. Majówka jest, to co się będzie człowiek po świecie szwędał? Trzeba w domu coś porobić, grilla rozpalić, pościel w końcu przewietrzyć. A jeszcze stary jak zwykle nie ma się w co ubrać, bo tylko mu bebzoł od tego piwska większy i większy rośnie. Dwa lata temu prosili nas na chrzciny do córki kuzynki siostry mojej babci, kupiłam mu na lumpach nowy garnitur, leżał jak ta lala, a teraz już się nie dopnie dziadzisko. W dodatku wyjście na czerwony dywan miałam mieć po Rihannie. Ona dla mnie jeszcze mleko ma pod nosem, mogłabym być jej matką, to nie będą szła za nią... trochę szacunku dla starszych. Anka Wintourowa do mnie dzwoni wielce zdziwiona, że jak to nas nie będzie, jak ona już wszystko opłaciła i dla nas obiad też jest zamówiony: rosól i schabowe. A jaj jej mówię tak... Słuchaj, Anka, ja sroce spod ogona nie wypadłam, żebym za jakąś małolatą się ciągnęła jak smród po gaciach. To po pierwsze. A po drugie... nawet zaproszenia osobiście nam nie przyniosłaś. A co to ja mam, za przeproszeniem, n*srane na środku pokoju, że ty wielka pani już nie wejdziesz? Jak mnie młodzi od mojej siostry na wesele zapraszali, to normalnie przyszli, dałam kawę, postawiłam ciasto... a ty się na nas wypięłaś. I TRACH! Jak nie rzucę, słuchawką, jak się nie rozłączę... To Irka Dorszowa aż podskoczyła ze strachu, bo akurat była u mnie po przepis na ogórki w musztardzie, bo będzie na niedzielę do kurczaka pieczonego robić. No i Irka wszystko słyszała, że tak jej powiedziałam, słowo w słowo, jak Boga kocham.