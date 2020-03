Iwona Burnat o zmaganiach w "Ameryka Express": "Bardzo się bałam, nigdy więcej!"

Podróż do Ameryki Południowej okazał się dla Iwony i Reggiego traumatycznym przeżyciem. Celebryci, którzy korzystają z prywatnego kierowcy, gosposi oraz nie stronią od luksusów, nie potrafili odnaleźć się w sytuacji, gdzie musieli prosić o nocleg oraz jedzenie. Iwona w rozmowie z Łukaszem Zającem przyznała, że bardzo się bała, a w poprawie sytuacji nie pomagała panika męża.

Najlepszym momentem był powrót do domu, najgorszym wyjazd do Ameryki Południowej. To nie były wakacje! Człowieku, to wielka różnica. Wynieśliśmy z tej podróży lekcję, że powinniśmy cieszyć się tym, co mamy. Kiedy tam pojechaliśmy, żyjąc w tym warunkach. To było straszne! Nie byliśmy przyzwyczajeni. Mamy sypialnie, kierowców, gosposię w domu. Tu musieliśmy szukać noclegu, byliśmy bez jedzenia.