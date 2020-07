Iwona Cichosz URODZIŁA!

kksksk 2 godz. temu zgłoś do moderacji 14 36 Odpowiedz

jak to jest ze niepełnosprawne osoby znajdują partnerów, ze dziewczyna na wózku poznaje faceta i biora ślub, ze osoba niedowidząca, niesłysząca rózniez poznaje przystojnego męża a my zwykłe pani z banku, sklepu, pielegniarki, zaganiane kuchty domowe singielki nie jestesmy w stanie ułozyc sobie zycia albo znaleźc partnera np po rozwodzie. Wokół nas krążą albo nie dokońca zadbani, otyli, biedni..no tak biedny po co nam biedny? jak juz mamy prac te jego skarpety, kłócić sie to chociaz niech zarabia by na wczasy jechac, by samochód miec, a nie życ od pierwszego do pierwszego i sie męczyć. Nie wiem czy w Warszawie tak łatwo o nowych partnerów?gdzie one ich poznają? co do Iwony?jak ona usłyszy płacz będąc w kuchni? jak usłyszy nadjeżdzające auto i ze dziecko biegnie w jego stronę? ja mysle ze odgórnie ma przydzieloną pomoc taka osoba niepełnosprawna bądz mieszka z mamą, siostrą, jakąs zatrudniona opiekunką. Jest np osoba co ma chorobe łamliwych chyba kości i siedzi albo na wózku albo chodzi po kulach i nie ma szans by sama robiła wszystko w domu i przy dziecku. Musi miec pomoc. Oglądałam film jak kobieta jest na wózku i nie ma rąk i zebami ubiera noworodką bo te 2,3,4,5 latki juz same muszą..jak sie ubierze tak ma...ewentualnie ojciec czesze kucyki dziewczynkom.I