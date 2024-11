Iwona Pavlović ujawniła, ile dostaje emerytury: "Nie za mało, nie za dużo, tyle, na ile zasłużyłam". Padła konkretna kwota

Iwona Pavlović o emeryturze: "Tyle, na ile zasłużyłam". Padła konkretna kwota

Nie wiem, czy ja w tamtym czasie taka byłam nierozeznana, ja nawet nie wiedziałam, że można więcej płacić. Ja płaciłam to, co kazali. Mnie nie przyszło wtedy do głowy, bo tak podobno jest, że gdyby się więcej płaciło, to by była teraz większa. Wiesz, człowiek jest młody to tak nawet nie myśli, jaka tam emerytura, za górami, za lasami, to ciebie nie dotyczy - przyznała. Więc jeżeli ja mogłam wtedy płacić, to rzeczywiście nie wiedziałam o tym i nie płaciłam, więc teraz nie mogę mieć pretensji do siebie, ale nie zdawałam sobie z tego sprawy, że jak będę płacić więcej, to będę miała więcej. Mało tego - jak masz swoją działalność, to w ogóle nie chcesz płacić więcej, bo martwisz się, żeby tam ci się wszystko w tym momencie poukładało. Także emerytura naprawdę jest zadowalająca i wszystko się zgadza.