Iza z "Królowych Życia" straszy monstrualnymi DOCZEPAMI. Internauci: "Zdecydowanie ZA DUŻO"

Ja nie wiem o co chodzi. Tylko wygląd i wygląd. Ciągle publikacje zdjęć dla zaspokojenia swojego ego. Insta, insta. To jest jakaś choroba. Jakby zniknęły te wszystkie sztuczności to czy większość takich kobiet potrafiła by uśmiechnąć się do siebie w lustrze i powiedzieć sobie, że kochają siebie? Ja rozumiem, podkreślić oko kredką, tuszem itp. ale zamalować, napompować cały swój wizerunek? Większość gwiazd to samo. Przeraża mnie np. Ewelona. Jak trzeba nie kochać siebie, przecież każdy jest naturalnie inny i to jest właśnie super...