Izabela Macudzińska chwali się sylwetką w skąpym bikini i ODPOWIADA NA ZARZUTY, że "wygląda jak inne sztuczne panny" (FOTO)

Internautki krytykują wygląd Macudzińskiej. Celebrytka odpowiedziała

Byłaś taka piękna, a teraz? Kopiuj wklej jak inne sztuczne panny. Plus, co ty przekazujesz córce? Po co ci te operacje, a potem i tak filtry - napisała internautka.

Przekazuję to, że ma być sobą i nie przejmować się tym, co mówią i myślą inni! Że ma robić to, co chce, a nie to, co chcą inni! - odpowiedziała celebrytka.