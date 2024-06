Izabela Macudzińska prezentuje wygładzone do granic możliwości lico. Fani nie dowierzają: "KTO TO JEST?!" (FOTO)

Choć uwielbiany w pewnych kręgach program "Królowe życia" zniknął już z anteny, niektóre z jego bohaterek kontynuują swoje "5 minut" w branży rozrywkowej. Do tego grona należy z pewnością Izabela Macudzińska , która ujęła widzów połączeniem ekstrawagancji i przysłowiowej normalności. Celebrytka namiętnie epatuje swoim majątkiem, który trwoni na ekskluzywną modę oraz niekończące się wakacje.

Kto to jest, bo chyba nie Iza; W "Królowych życia" byłaś taka ładna, jeszcze naturalna, co poszło nie tak; Przegięcie, jak można się tak wygładzić na maksa?; O matko, a po co aż tak przerabiać zdjęcia? Tu jest tyle poświaty dodawanej, że wygląda już jak obrazek, a nie zdjęcie - pisały fanki.