Izabella Krzan prezentuje szczupłą sylwetkę w SKĄPYM bikini, które wyszydełkowała jej mama. Fan żartuje: "Nie napracowała się" (FOTO)

Izabella Krzan przez dobrych kilka lat związana była z Telewizją Polską, gdzie spełniała się m.in. w roli prowadzącej "Pytanie na Śniadanie". Wraz ze zmianą władz stacji jej przygoda z TVP dobiegła końca. 29-latka długo nie była jednak bezrobotna. Jakiś czas temu dołączyła bowiem do ekipy Kanału Zero.

Izabella Krzan w kusym bikini. Co za sylwetka!

Z jej instagramowego profilu wiemy, że od paru dni wypoczywa w Grecji. W sobotę celebrytka pochwaliła się zdjęciami w bikini. Okazuje się, że kusy kostium to prezent od mamy.

Internauci reagują na zdjęcie Izabelli Krzan w bikini

To się mama nie napracowała - napisał, doczekując się odpowiedzi.

Po co przykrywać to, co jest ładne? - odpisała mu prezenterka.