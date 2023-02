Jacek Borkowski ma nową dziewczynę! Wybranka 63-letniego aktora jest w wieku JEGO CÓRKI

Monana 9 min. temu zgłoś do moderacji 7 1 Odpowiedz

Po co w ogóle komuś z takim podejściem ślub kościelny. On stwierdził żeby pierwsza żona wpisała w powód rozwodu cokolwiek, np. to że jest gejem. Przecież to jest przysięga przed Bogiem. Żeby nie było, sama jest ateistką, mam ślub cywilny, bo chciałam być szczera i konsekwentna. Po co takiemu ślub kościelny, zwłaszcza ten drugi, skoro takie ma podejście do Kościoła, przysięgania i wiary?!