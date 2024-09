Jacek Kopczyński zabrał na premierę NOWĄ PARTNERKĘ! "Trzymali się za ręce. Puścił ją, gdy zobaczył paparazzi"

W ostatnim czasie o Jacku Kopczyńskim mówi się głównie w kontekście jego miłosnych perypetii. Pod koniec 2022 roku media poinformowały, że jego związek z Patrycją Markowską po 16 wspólnych latach dobiegł końca. W tym samym okresie aktor został po raz pierwszy zauważony w towarzystwie debiutującej autorki powieści erotycznych, Klaudii Kardas . Na potwierdzenie, że jest to jego nowa partnerka, nie trzeba było długo czekać. Przez pewien czas para chętnie bywała na celebryckich wydarzeniach, a sama Kardas udzieliła nawet kilku wywiadów portalom plotkarskim. Mimo spekulacji o rzekomych zaręczynach, relacja Jacka i Klaudii nie przetrwała próby czasu .

Nie minęło kilka miesięcy, a Jacka Kopczyńskiego zaczęto łączyć z kolejną kobietą. Sprawa okazała się dość kontrowersyjna, gdyż aktora "przyłapano" na wieczornej schadzce z zamężną koleżanką z planu "M jak miłość", Hanną Turnau . Aktorzy nie szczędzili sobie czułości, a zdjęcia z ich spotkania były szeroko komentowane w sieci. Co ciekawe, już dwa miesiące później Hanna wypoczywała z mężem w Grecji.

Wakacyjne szaleństwo dobiegło końca, a serce Jacka Kopczyńskiego zdaje się być znów zajęte. Tym razem 53-latek zapałał uczuciem do tajemniczej blondynki, która raczej nie jest powiązana z show-biznesem. Zakochanych widziano po raz pierwszy w minioną niedzielę, gdy przybyli razem na premierę widowiska Roberta Rozmusa "#Miłość". Co prawda na zdjęciach paparazzi aktor i jego nowa ukochana zachowują dystans, ale nasz informator zdradził, co działo się, zanim fotoreporter sięgnął po aparat.