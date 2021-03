Jacek Kurski MODLI SIĘ za chorego na COVID Piotra Semkę: "Walczy o życie. Błagam Boga, BY PIOTR PRZEŻYŁ"

Majkaaa 3 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Człowieku, wielki panie telewizji i Łagiewnik, codziennie umierają ludzie, bez względu na opcję, temu Panu co choruje jak wszystkim życzę oczywiście zdrowia. A tacy jak ty mam nadzieję że odpowiedzą za to co robią albo tutaj albo tam, jakbyś wierzył to byś się bał a tak robicie co chcecie i macie w czterech literach większość społeczeństwa, znowu przed wyborami rzucicie jakiś ochłap i większość zagłosuję za Wami,