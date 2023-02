Jacek Kurski nie rozmawia z bratem Jarosławem a Zdrójkowscy mają "ciche dni" przerodzone w lata. Poznajcie rodzinne konflikty gwiazd (ZDJĘCIA)

Konflikt między Williamem i Harrym najpewniej zaczął się od wywiadu, którego udzieliła Meghan Markle w 2019 roku. Była aktorka pierwszy raz przyznała publicznie, że życie w brytyjskiej rodzinie królewskiej nie zawsze jest usłane różami. Słowa Meghan wpłynęły na brak zainteresowania mediów ich dyplomatyczną podróżą do Pakistanu. Harry odebrał to bardzo personalnie i poprosił o spotkanie starszego brata. William o rozmowie chciał poinformować swojego sekretarza, ale po otrzymaniu tej informacji Harry wycofał się z zaproszenia do rozmowy. Co było potem, wszyscy pamiętamy...