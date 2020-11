Jacek Łągwa WZIĄŁ ŚLUB! Michał Wiśniewski gratuluje: "Czas najwyższy"

Dziś wieści o członkach Ich Troje nieco przycichły - no może poza Michałem Wiśniewskim . Kochliwy wokalista regularnie gości na łamach tabloidów za sprawą swoich miłosnych perypetii. W ostatnim czasie autor pamiętnego utworu Filiżanka chętnie dzieli się także swoimi przemyśleniami w sieci. Media okazjonalnie zwracają uwagę na drugiego wokalistę grupy - Jacka Łągwę. Niestety w ostatnim czasie rozpisywano się głównie o jego poważnych problemach natury finansowej.

Okazuje się jednak, że w ostatnim czasie Łągwie nie brakowało powodów do radości. Członek Ich Troje właśnie zmienił bowiem stan cywilny, poślubiając młodszą o 16 lat ukochaną - Karolinę. Para poznała się w 2007 roku, na zaślubiny zdecydowali się więc po przeszło 13 latach związku.

Zanim Jacek napotkał na swojej drodze obecną małżonkę, przez 19 lat był żonaty z niejaką Dorotą, z którą to doczekał się dwóch córek. Niestety kobieta porzuciła go dla innego mężczyzny. Łągwa bardzo przeżył rozstanie, na domiar złego niedługo później zmuszony był poddać się operacji usunięcia tętniaka mózgu, rozpoczęły się także jego wieloletnie problemy finansowe, które w końcu doprowadziły do bankructwa.