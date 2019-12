Jacht Marca Anthony'ego spłonął w pożarze!

greg1 2 godz. temu zgłoś do moderacji 3 4 Odpowiedz

Boom, gdyby nie mój stoicyzm, to byłbym zszokowany. Ta hołota usuwa moje komentarze. oni śmią usuwać MOJE komentarze. Czy naprawdę uważają, ze ważny jest ten pogięty Latynos. Nie jest. Jest tylko pretekstem do wpisu. Nie zawiedź, boom. Dodam coś do nicka, może to zmyli te ameby.