Jackie Stallone nie żyje. Matka Sylvestra Stallone'a i "królowa Hollywood" miała 98 lat

Dziś rano ja i moi bracia straciliśmy naszą mamę, Jackie Stallone. Była matką czwórki dzieci: Tommy'ego, Sylvestra, Frankiego i Toni Ann. Była wspaniałą kobietą, codziennie trenowała i była pełna odwagi. Zmarła we śnie - dokładnie tak, jak sobie życzyła. (...) Miała doskonałą pamięć aż do samego końca. Nigdy nie udawało kogoś, kim nie była. Sylvester opiekował się nią niczym królową całe swoje życie. Nigdy już nie będę w stanie do niej zadzwonić ani wysłuchać, jak krytykuje to, że się nie ożeniłem. Wszyscy ją kochaliśmy i jej dusza zostanie z nami na zawsze. Będziemy za Tobą tęsknić mamusiu - napisał Frank Stallone.