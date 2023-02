Jak dziś wyglądają gwiazdy "Słonecznego patrolu"? Yasmine Bleeth unika mediów, Pamela Anderson mówi o molestowaniu seksualnym... (ZDJĘCIA)

David Hasselhoff występował w produkcji od samego początku, aż do 2001 roku. Rola ratownika Mitcha Buchannona przyniosła mu światową rozpoznawalność. Również w jego przypadku sława nie odbiła się pozytywnie. Aktor popadł w uzależnienie od alkoholu, a do sieci trafiały niepojące nagrania, na których kompletnie pijany aktor bełkotał, leżał na podłodze lub próbował zjeść cheeseburgera. Hasselhoff wielokrotnie trafiał do szpitala w stanie zagrożenia życia. Jego kariera odżyła w 2017 roku, kiedy gościnnie wystąpił w filmie "Strażnicy Galaktyki".