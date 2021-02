Jak Meghan Markle i Harry nazwą drugą pociechę? Bukmacherzy mają swoje typy, a tabloid zapewnia: "NA PEWNO NIE CAMILLA"

Jak donosi magazyn People, najpopularniejszą opcją dla dziewczynki na Betfair jest imię Diana , co nie powinno być dla nikogo zaskoczeniem. Najpopularniejszym typem na imię dla chłopca jest z kolei Spencer . Wiele osób sądzi bowiem, że Sussexowie tym razem planują oddać hołd matce Harry'ego. Dokładnie takie same opcje są najczęściej typowane także w serwisie Ladbrokes.

Do mediów docierają już także pierwsze informacje o tym, jakiego imienia na pewno nie otrzyma ich pociecha. Jak donosi brytyjski serwis Express, imię Camilla to prawdopodobnie ostatnie, które mogłoby przyjść Sussexom do głowy. Powodem ma być żal, jaki Harry ma do swojej macochy. Tak przynajmniej twierdzi Ashley Pearson, ekspertka ds. royalsów.