Jak wygląda syn Janusza Józefowicza? Gra w "M jak miłość". "Za każdym razem musi być podkreślone, kto jest moim ojcem"

Z roku na rok stajemy się świadkami narodzin kolejnych talentów, które wkraczają z impetem do świata show-biznesu. W przypadku części z nich duże znaczenie odgrywa nazwisko wyrobione przez ich rodziców posiadających olbrzymie doświadczenie w branży artystycznej. Helena Englert , Antoni Królikowski , Maja Oświecińska , czy debiutujący niedawno w telewizji śniadaniowej Teodor Gonera , z jednej strony mają zdecydowanie krótszą drogę do osiągnięcia wielkiej sławy, z drugiej zaś muszą udowodnić, że poza koneksjami rodzinnymi mogą poszczycić się umiejętnościami aktorskimi.

Z podobnymi dylematami mierzy się Jakub Józefowicz , od lat konsekwentnie starający się odciąć od wizerunku syna znanego ojca. 31-latek zdobył największą popularność dzięki udziałowi w najchętniej oglądanym polskim serialu, "M jak miłość", gdzie jeszcze do niedawna wcielał się w rolę Łukasza, syna Marty Mostowiak. Rola ta otworzyła mu drzwi do dalszej kariery aktorskiej, którą zamierza z powodzeniem kontynuować.

Janusz Józefowicz zaszczepił w synu miłość do sztuki

To właśnie dzięki Januszowi Józefowiczowi złapał bakcyla do występów na żywo przed publicznością. Już jako mały ojciec zaglądał za kulisy Teatru Studio Buffo, mogąc osobiście podziwiać największe gwiazdy musicalu przełomu wieków. Dziś sam jest członkiem ekipy aktorskiej, występując w obsadzie legendarnego "Metra". Ponadto można go zobaczyć na deskach Teatru Kamienica w komedii "Teściowe wiecznie żywe".

Jakub Józefowicz w czasach uczęszczania do szkoły podstawowej przeżył rozstanie rodziców. Pomimo wyprowadzki ojca z domu, Janusz dokładał wszelkich starań, by utrzymać z synem jak najlepszy kontakt. Chciał w ten sposób naprawić swój błąd, którego nie ustrzegł się w przypadku najstarszej córki. Podczas kiedy pierwsza żona Józefowicza poświęcała całą uwagę opiece nad Kamilą, on był pochłonięty przygotowaniami do dzieła swojego życia, musicalu "Metro".