Jak wygląda wigilijne menu u arystokratów? Lubomirscy spieszą z odpowiedzią. Bliny z kawiorem i OGON BOBRA to dopiero początek

Magiczny czas świątecznej dysputy O menu hrabiego prosto z Nowej Huty Wie on przeto co polecić ma biedzie Żyjąc na zamku - po byłym teściu w schedzie Prawdy głosi w dzień dobry tefałenie Jakie plebs ma mieć świąteczne jedzenie Co ma w Wigilię jeść Chłop pańszczyźniany Zamiast bigosu - figi i kasztany Fła gra, kawiory i ogony bobrze Poleci hołocie, by ta zjadła dobrze Wesołych Świąt wraz z rodziną i żoną Życzy poddanym, najdroższy Prin-ce Polo