Jakub Błaszczykowski wsparł powodzian. Kwota, jaką przekazał, robi OGROMNE wrażenie

W Gwoli ścisłości: Blaszczykowski dał 0 zł. Jego fundacja od której pobiera % od wpłat zwykłych ludzi dała na powodzian. Czyli kolejny raz: celebryta nie pomógł, kolejny raz zwykli ludzie dali. On się tylko chwali jaki „dobry”. Pierwsze co zrobił to pobiegł do mediów się pochwalić tymi nie swoimi 250tys. Za darmo żadna fundacja nie pracuje! Zbydlęcenie żerować na ludzkiej tragedii i zbierać pochwały za dobre serce kiedy jemu z kieszeni nie ubyło, tylko jak zwykle zwykłemu Kowalskiemu. Nie dajcie się nabierać celebrytom prowadzącym fundacje. Dopiero co była afera z Chajzerem, a teraz Błaszczykowski się chwali swoim dobrym serduszkiem na cudzy koszt.