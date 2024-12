Jakub i Paulina Rzeźniczakowie na świątecznym spacerze z córką

Przed kamerą niczym ryba, Która w stawie rankiem pływa, Nie ma wstydu ani ujmy, To żelazo prędko kujmy. Przekonuje nas Paulina, Że szczęśliwa to rodzina. Jak z obrazka to familia, A niedługo już wigilia. Czy Lucyna się pojawi? Ością może się nam zadławi? To obrazki niczym z bajki, Czy ustawka w Mikołajki? To rocznica jest wywiadu, Dali wtedy oni czadu. Hładki ich wyjaśnił szybko, Już nie pływasz w stawie rybko! Czas się zbliża wybaczenia, Lecz nie szukaj tu jelenia, Który prędko da tu wiarę, Że to miłość jest na miarę!