Jakub Rzeźniczak i Magdalena Stępień zdradzili płeć dziecka!

Ale to żenujące . Magda na sile chce udowodnić , ze Kubą jest z nią szczęśliwy , ze Kubą ja kocha , ze to z nią Kubą stworzy rodzine . Jakby było o co się tak szarpać , ani on przystojny , ani mądry, ani szczególnie majętny - kariera piłkarza nie trwa długo, on ma alimenty do płacenia a nie jest to Messi... dopiero co była „Panią Magda”, a teraz na każdym zdjęciu płacze ze radości 🤦🏻‍♀️ Nic nie oddala od szczęścia bardziej niż udawanie go. Bardzo mi jej szkoda ... bo on porobi z nią pare zdjęć dla świetego spokoju i „pójdzie w miasto” ...