Magdalena Stępień OSTROŻNIE o ślubnych planach z Jakubem Rzeźniczakiem: "Nie warto się ze wszystkim spieszyć"

Jakub Rzeźniczak i Magdalena Stępień niedawno wyznali, że oczekują narodzin pierwszego wspólnego potomka. Choć jeszcze kilka miesięcy wcześniej była uczestniczka Top Model oskarżyła piłkarza o rzekomą zdradę, to najwyraźniej wszystko sobie już wyjaśnili, bo po kryzysie nie ma ani śladu.

Nagabywanie przez obserwujących o ślub dotąd nie przynosiło efektów, bo piłkarz i jego ukochana nie komentowali sprawy. Teraz Stępień poruszyła jednak tę kwestię w rozmowie z portalem Jastrząb Post, któremu wyznała, że nie myśli jeszcze obecnie o byciu panną młodą . Jak sama twierdzi, jest zbyt zaabsorbowana tym, co dzieje się tu i teraz, żeby snuć jakiekolwiek plany.

Myślę, że oboje jesteśmy po przejściach. Nie warto się ze wszystkim spieszyć, wszystko spokojnie, w swoim czasie. Na wszystko przyjdzie czas i pora. Najlepiej skupić się na tym, co jest tu i teraz - dumała ostrożnie w rozmowie z dziennikarką.

Nigdy nic nie wiadomo. Nie będę mówiła tak, nie będę mówiła nie. Ale ja nie mam jakiegoś parcia na to. Teraz bardziej skupiam się na ciąży i na tym, co mnie czeka. Bardziej pogłębiam tutaj swoją wiedzę, niż skupiam się na tym, co jeszcze może być na razie odległe - tłumaczy.