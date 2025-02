Jakub Rzeźniczak z odmienionymi zębami rozprawia o swojej metamorfozie: "Aż chce się uśmiechać"

Sportowiec przyznał, że jego poprzednie zęby ucierpiały wskutek licznych upadków na boisku i stresujących sytuacji w życiu prywatnym. Rzeźniczak przyznał, że zdecydował się odmienić swój uśmiech za pomocą bondingu. To dość popularny wśród celebrytów zabieg, który polega na odbudowie zębów za pomocą specjalnego kompozytu.

Jakub Rzeźniczak rozprawia na temat nowych zębów

Ja wcześniej, kilka lat temu miałem bardzo ładny uśmiech, potem wiadomo, sport. Sport to zdrowie, ale nie zawodowy. I dużo było tych takich uderzeń łokciem i tak dalej, więc te zęby mi się troszeczkę pokruszyły. Troszeczkę mi się pościerały ze stresu, bo wiadomo jak to w życiu. No i już nie miałem tego komfortu, z tego swojego uśmiechu i z tej radości, więc zdecydowałem się na ten zabieg u Piotrka i jestem bardzo zadowolony - wyznał Jakub.