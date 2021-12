James Franco potwierdza, że MOLESTOWAŁ swoje studentki: "JESTEM SEKSOHOLIKIEM"

życie 9 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

Studenci to dorośli ludzie. Jeśli do seksu dochodziło za zgodą studentek, to relacja jest co najwyżej nieodpowiednia z punktu widzenia uczelnil i zależności wykładowca, student, ale to nie przestępstwo. Bo to jeden profesor kończył w ramionch sudentki i porzucał dla niej żonę?