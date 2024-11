James Van Der Beek choruje na nowotwór. Gwiazdor "Jeziora Marzeń" opowiedział o walce z chorobą

Popatrzcie jakie kolejki są codziennie do Maka. Ludzie jedzą masowo te wyroby jedzeniopodobne (bo jedzeniem trudno to nazwać) no więc jak ma być dobrze? Mam roczne dziecko i zamiast gotowych zupek czy wyciskanych musów sama gotuje córce obiadki i podaje jej świeże owoce. Teściowa patrzy się na mnie jak ja kosmitę bo po co się mecze skoro są takie pyszne gotowe obiadki? No i jak dziecku nie dać soczka? Czekoladki? Jak więc ma być dobrze skoro mamy takie przekonana i zle nawyki żywieniowe? I to tłumaczenie - Jasiu jadł Maka 30 lat i nic mu nie jest. Tak, jemu nie, bo każdy ma inny organizm. Ale ty nie wiesz jaki jest twój organizm. Dlatego dbaj o siebie w pierwszej kolejności, nie patrz na Jasia.