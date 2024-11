Tomasz Jakubiak opowiedział w "DDTVN" o swojej walce z nowotworem: "Jestem WYGŁODZONY". Żona kucharza ujawniła, jak zmieniło się ich życie

Tomasz Jakubiak jest jednym z najbardziej charyzmatycznych koneserów dobrej kuchni, który dzielił się swoimi autorskimi przepisami i wiedzą na temat potraw mięsnych z widzami stacji TVN i Canal+ Kuchnia. Jego kulinarna pasja zaowocowała awansem do składu jury show "MasterChef". Jak zadeklarował, zamierza wkrótce wrócić na plan programu, jednak będzie wiązało się to z ogromnym poświęceniem.

Tomasz Jakubiak regularnie jeździ do szpitala

Autor licznych formatów kulinarnych na bieżąco informuje o postępie leczenia. W tym celu zaprosił reporterów programu "Dzień Dobry TVN" do swojego domu. Jak przyznał, każdy dzień rozpoczyna od podłączenia do "patyczaka", którym nazywa kroplówkę. Tym razem temat wyniszczającej choroby został przedstawiony również z punktu widzenia jego żony, Anastazji .

Nasze życie jest zupełnie inne. Wcześniej byliśmy cały czas na wyjeździe, w biegu. Teraz zmieniły się tylko opcje, że jesteśmy, zamiast w pracy, to najczęściej w szpitalu. (...) Na zewnątrz on jest bardzo silny. Chce pokazać wszystkim ludziom, że walczy, ale jak wracamy do domu, ta jego kruchość, lęk, strach i to wszystko, co się pojawia, kumuluje się na mnie - opowiedziała, przyznając jednocześnie, że jej ukochany jest pod stałą opieką psychologa i psychiatry.