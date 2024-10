Tomasz Jakubiak opublikował nowe nagranie. Ujawnił, jak wygląda jego walka z chorobą: "Nowotwór nie daje za wygraną"

Tomasz Jakubiak , do niedawna juror polskiej edycji "MasterChefa" i jego dziecięcej wersji, skupia się obecnie na walce o powrót do zdrowia. W wywiadzie dla "Dzień Dobry TVN" kucharz przyznał, że zmaga się z rzadkim i trudnym do wyleczenia nowotworem. W związku z tym poddaje się chemioterapii i musi stosować żywienie pozajelitowe. Jego wyznanie spotkało się z dużym odzewem ze strony internautów.

Tomasz Jakubiak opublikował nowe nagranie. "Nowotwór nie daje za wygraną"

Energia, którą dajecie, którą mnie zasilacie, to jest coś niesłychanego. Ilość maili, które dostaję, ilość wiadomości, oczywiście nie jestem w stanie na nie odpisywać, no bo tego jest tysiące, ale bardzo mnie to zasila i bardzo pomaga - zaznaczył na wstępie.

Co do mojego stanu zdrowia, no błądzę pomiędzy jednym a drugim szpitalem, w jednym szpitalu mam chemię, a w drugim szpitalu żywienie pozajelitowe. Wyobraźcie sobie, że mój żołądek przestał współpracować z jelitami i nie dochodzi mi do jelit żaden pokarm. Nawet wody nie mogę spożywać, póki nie będę miał operacji, a operację będę miał, jeżeli nowotwór trochę ustąpi i ciało się zregeneruje, bo ważę 58 kilogramów. Wyobrażacie to sobie? Jestem chudy jak patyk, do tego nic nie mogę jeść, nic nie mogę pić i dalej jestem kucharzem. Beethoven podobno tworzył bez słuchu, więc może i mnie się uda tworzyć bez próbowania, ale mam nadzieję, że to wszystko będzie zmienne i lada moment się to wszystko naprawi.