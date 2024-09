Tomasz Jakubiak wydał oświadczenie ws. stanu zdrowia: "Choruję na bardzo rzadki i trudny do wyleczenia nowotwór"

Serce mi pękła, gdy praktycznie codziennie dowiaduje się o nowym zachorowaniu na nowotwór złośliwy. Ta choroba zbiera tak olbrzymie brzemię. Najgorsze w niej jest to, że człowiek traci zaufanie do własnego organizmu. Nawet gdy dochodzi do remisji, pozostaje strach, czy on nie wróci. Chemia jest wyniszczająca. Apeluje o jedno, nie dawajcie osobom chorym i ich rodzinom tzw.”złotych rad”. Nie mówcie o tym, że w DE sa terapię celowane, jeśli wiecie, że budżet takiej osoby na to nie pozwala. Jesteście zwyczajnie okrutni. Mówienie matce chorego na glejaka dziecka, że to pewnie jest wina szczepionki jest czymś za będzie osądzeni w piekle, którym tak straszycie. Podobnie sprawa się ma z pseudo-bioenergoterapeutami, pseudo-szamanami etc. obiecującymi wyleczenie w zamiast za parę sesji “oczyszczania aury”. Jesteście pasożytami żerującymi na ludzkim nieszczęściu. Robicie z lekarzy morderców, a sami macie krew na rękach. Przepraszam za dramatyzm, zbyt dobrze znam temat. A teraz minusujcie i przedstawiajcie swoje “teorie”