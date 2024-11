Jan Englert jest zwolennikiem EUTANAZJI. "Nie chciałbym być ciężarem dla nikogo"

Jan Englert to jeden z najwybitniejszych polskich aktorów, który ostatnio wzbudził niepokój wśród swoich fanów, gdy w książce "Bez oklasków" wyznał, że zdiagnozowano u niego tętniaka w aorcie szyjnej . Poruszył także temat śmierci, który dla wielu może być trudny do zaakceptowania. On sam nie ukrywa, że nie boi się odejścia, wręcz przeciwnie - modli się o możliwość spokojnego pożegnania .

A mnie się to podoba, bo jakbym nagle odłożył łyżkę, to na amen. Jeśli to wygląda na żart, śpieszę ze sprostowaniem: zupełnie nie żartuję! Naprawdę uważam, że najlepsze, co mogę zrobić dla siebie w swoim wieku, to modlić się o szybką i zdrową śmierć. Umrzeć zdrowym. To byłoby fantastyczne. Wiem, że to jest straszne dla bliskich, którzy zostają, ale dla klienta - idealne. No co, męczyć się jak roślina, walczyć o życie za wszelką cenę? - przyznał.