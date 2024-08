Jan Pietrzak WJECHAŁ w budynek przychodni. Policja ujawnia szczegóły zdarzenia

Kamila 10 min. temu zgłoś do moderacji 0 17 Odpowiedz

Spotkałam dzisiaj koleżankę z liceum. Jest biedna, chodzi w starych, znoszonych butach, nie ma pieniędzy na zielone szkoły. Źle się uczy i mówoac, robi błedy gramatyczne. Wraz z moją paczką traktujemy ją w odpowiedni sposób. Wyzywamy ją, a raz wrzuciłyśmy jej plecak do (za przeproszeniem) klo*etu (ale nie spuściłyśmy wody - takie jesteśmy łaskawe). Nie pozwolimy sobie wejść na głowę. Pochodzę z dobrej, zamożnej rodziny i złości mnie, że muszę uczyć się z patologią. Powiedziałam jej, żeby się do mnie nie zbliżała i że będę miała ją na oku. Prosiłam rodziców, żeby posłali mnie do prywatnego liceum, a oni na to, że muszę poznać prawdziwe życie i że w dorosłości będę spotykać się zarówno z wartościowymi ludźmi, jak i tymi z nizin. Wcześniej uczyłam się w prywatnej podstawówce i przywykłam do innych standardów. Obiecałam sobie, że będę dzielna i nie pozwolę się skrzywdzić, ale jestem kłębkiem nerwów. Nie chcę wracać we wrześniu do szkoły. W państwowych liceach walczy się o życie. Dobrze, że mam dwie kumpele i tworzymy zgrany zespół. Trzymajcie kciuki i życzcie mi powidzenia!