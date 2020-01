Janachowska i Rozenek SKRYTYKOWANE przez Korwin-Piotrowską za chęć pomocy Australii. "Oderwane od rzeczywistości celebrytki"

Zachęcam do udziału w moim challenge'u! #ShoppingForAustralia - zaczęła Iza. Polega na tym, że na konto fundacji, która zbiera na pomoc Australii, przelewamy równowartość naszych ostatnich zakupów! (…) Często to będą niewielkie kwoty, bo to nie chodzi o to, żeby przelać nie wiadomo ile pieniędzy, tylko o efekt skali. Ja ostatnio zakupy robiłam wczoraj, był to zakup jakiś kosmetyczny wydałam ponad 600 zł i równowartość tej kaski przelałam już na jedną z organizacji, która pomaga. (…) Jeżeli już tą kasę przelejecie, to też nominujecie inne osoby do udziału w tym challenge'u - zachęcała na Instagramie.