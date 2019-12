Świąteczna Izabela Janachowska opływa w dubajskie luksusy na wyjeździe z rodziną: "Magiczny czas..."

Obserwując media społecznościowe Izabeli Janachowskiej, nietrudno dojść do wniosku, że celebrytka większość czasu przebywa na egzotycznych wyjazdach. Ślubna ekspertka ledwo co wróciła z wypadu na Malediwy, aby tylko przepakować w Warszawie walizki i wyruszyć w dalszą podróż - tym razem do jednego ze swych ukochanych miejsc na Ziemi - Dubaju.