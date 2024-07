Japonki kibicowały polskim siatkarzom podczas meczu z Brazylią. Miały transparent dla Bartka Kurka (FOTO)

Bbb 42 min. temu zgłoś do moderacji 14 1 Odpowiedz

Działo się, oj działo się. Tak powinien wyglądać sport a nie to co pokazują kopacze. Brawo dla Polaków. Brazylia to bardzo silna drużyna i były obawy, pomyłek nie brakowało i kiepskich podań ale Polska górą!!! Takie mecze chce się oglądać. Kopacze już dawno by przewalili i z uśmiechem pozowali z Zanzibaru, czy innej Grecji