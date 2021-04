"Jeden z dziesięciu" ZNIKA Z TVP?! "Telewizja postawiła warunki, które TRUDNO ZAAKCEPTOWAĆ"

Ashe 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Przecież to jedyny program z tvpis, który jeszcze oglądamy, i czekamy ja każdy odcinek i finał... Pan Sznuk prowadzi go po mistrzowsku, można się pośmiać i czegoś dowiedzieć, bardzo kulturalny program w stercie tych wszystkich badziewnych teleturniejów - no ale co się dziwić, tvpis i kultura? Pewnie by go zastąpili jakimś ukraińskim tasiemcem. Masakra no... Jak faktycznie zniknie to aż się boję pomyśleć ile Polacy będą musieli płacić, żeby ta stacja mogła być utrzymywana przez kur.skiego przy życiu -_- szkoda, naprawdę szkoda...