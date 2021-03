Jennifer Lopez i Alex Rodriguez jednak się NIE ROZSTALI? "Pracujemy nad niektórymi rzeczami"

Monikk30 13 min. temu zgłoś do moderacji 2 15 Odpowiedz

Wczoraj zadzwonił do mnie starszy brat i bratowa, powiedzieli bym sobie odpuściła Mariusza sepluśkę bo on pewnie jest żonaty i dzieciaty, powiedzieli że mają dla mnie kogoś z wyższej półki niż lider czy bhpowiec. Mężczyzna jest znajomym mojego brata i chce się ze mną spotykać, ponoć chciał wydębić od brata info gdzie pracuję by do mnie przyjechać hahaha😁😁😁😁. Wszystko fajnie ale ja nie szukam bogatych i ustawionych na wyższych szczeblach facetów. Brat naciska że chciałby mieć jakiegoś bratanka czy bratanice😁😁😁😁, ileż można na mnie czekać hehehe😁😁😁. On sobie bombelków narobił to teraz mnie próbuje wciągnąć w becikowy świat😁😁😁😁😁. Cóż widzę że wszyscy chcą mnie wydać za mąż i zrobić że mnie Matkę polkę ale tak na wesoło😁😁😁😁.