Jennifer Lopez i Alex Rodriguez ROZSTALI SIĘ!

To juz dawno bylo wiadomo, ze z tego nic nie bedzie. Ona nie wie co ma juz ze soba zrobic. , zeby zostal. Operacje...z silowni nie wraca ...udaje nastolatke. A on i tak idzie i zdradza z innymi. To troche masakryczne. Jak mocno kobiety chca...ale jak on nie chce zostac. Tylko bawic sie z innymi , mlodszymi...to nic nie pomoze